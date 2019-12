Torna il sole sul Torinese, ma temperature in calo

Passata anche questa perturbazione, si profila una settimana all’insegna della stabilità anche se inizialmente fredda. Più sole nella seconda parte.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, martedì 3 e mercoledì 4 Dicembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità maggiore questa mattina. Temperature in calo da oggi per l’arrivo di aria più fredda da est. Massime dai 12 °C di oggi ai 7/8 °C di mercoledì. Minime attorno 1/2 °C con brinate o gelate notturne specie mercoledì mattina. Venti oggi assenti o deboli occidentali, da deboli a localmente moderati da nordest oggi, in calo nuovamente mercoledì con direzione variabile.

Da giovedì 5 Dicembre

L’alta pressione in arrivo farà aumentare le temperature specie in quota, con giornate belle ma non totalmente serene almeno fino a domenica dell’Immacolata compresa. Venti in attenuazione quasi totale, al più saranno possibili locali raffiche di Foehn sulle Alpi.

Previsioni locali Torino: http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino