Istituto Sant'Anna: successo per gli open days 2019

È tempo di primi bilanci sugli incontri dedicati alle famiglie in questo finale di anno all’Istituto Sant’Anna di Torino.

Per il 2020 l’open day è previsto il giorno giovedì 9 gennaio 2020, in orario serale, dalle 18 alle 21.

Gli open days sono pensati per presentare l'offerta didattica e formativa della scuola alle famiglie interessate, ma non solo. "Quello su cui puntiamo - sottolinea il preside, Francesco Barberis - è anche il contatto a livello umano. Vogliamo farci conoscere per la nostra dedizione ai ragazzi e alla loro crescita, anche personale".

Con l'occasione, oltre a conoscere gli insegnanti, si possono anche visitare i locali e conoscere nel dettaglio i vari plessi della struttura.

Per informazioni: 011.5166511, oppure il sito internet www.istituto-santanna.it