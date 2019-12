Ami il calcio? Con corsoprocuratori.it la tua passione diventa un lavoro

Coronare il proprio sogno di diventare procuratore sportivo non è mai stato così facile. Grazie alla collaborazione tra lo Studio Associato Braganò & Partners e la prestigiosa "School of Management - Università LUM Jean Monnet” chiunque potrà trasformare la passione per il calcio in un lavoro.

L’OBIETTIVO

Il corso procuratori sportivi che partirà a Milano il 10 gennaio 2020 è il primo in Italia organizzato con una School of Management universitaria e proporrà materie multidisciplinari, tecniche laboratoriali e casi pratici per fornire tutte le conoscenze necessarie ad affrontare il primo e fondamentale step per costruirsi un nuovo ruolo: sostenere l’esame di abilitazione di Coni e Figc per poter svolgere l’attività in forma organizzata e imprenditoriale.

DURATA, MATERIE E DOCENTI

Il corso sarà di 78 ore full intensive distribuite su 6 weekend, con lezioni il venerdì e il sabato, in cui si affronteranno i temi cardine della professione: aspetti tecnici, economici, giuridici, di strategia, di comunicazione, di scouting.

A tenere le lezioni un corpo docenti d’eccezione, costituito da professionisti di fama internazionale, agenti di calciatori, dirigenti e avvocati del settore sportivo. Qualche esempio? Filippo Galli, Responsabile del Settore Tecnico Figc Coverciano e già Direttore del settore giovanile del Milan. Eduardo Chiacchio, avvocato esperto in diritto sportivo. Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania Calcio. Angelo Colombo, Responsabile attività di base del Monza Calcio. Luis Vizzino, agente Fifa e avvocato esperto in diritto sportivo. E ancora Rocco Galasso, Michele Sibillano e l’avvocato Eugenio Piccolo dello Studio Legale Piccolo & Associati.

Il coordinamento del Corso sarà effettuato da Paolo Braganò, Managing Partner e CEO di Braganò & Partners nonché docente della School of Management dell’Università LUM Jean Monnet e dal dottor Pietro Bonfiglio del Campus milanese dell’Università LUM Jean Monnet.

INFORMAZIONI, COSTI E CONTATTI

Il corso di Milano inizierà il 10 gennaio 2020 e si concluderà, con una cena di gala, il 15 febbraio 2020. I posti disponibili sono 20 e le prenotazioni avranno priorità in base alla data di iscrizione. Il costo è di 2.000 euro + iva, con possibilità di finanziamento a tassi agevolati con primario istituto bancario.

A tutti gli iscritti verranno messi a disposizione le slides dei materiali utilizzati durante il corso, oltre alle attività riservate di networking con i docenti.

Il corso è rivolto ad avvocati, dottori commercialisti, liberi professionisti che già operano nella Sport Industry, diplomati o laureati che si approcciano per la prima volta al settore sportivo, iscritti nell’elenco agenti sportivi a partire dal 1° luglio 2015 che non hanno sostenuto l’esame di abilitazione.

Per tutte le informazioni e i contatti è a disposizione il sito www.corsoprocuratori.it