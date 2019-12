Val Pellice amica della demenza: un percorso sotto gli occhi del mondo

L’Efid (Iniziativa sulla Demenza delle Fondazioni Europee) ha scelto l’Italia per la prima volta, in particolar modo Torino, per il convegno “Valorizzare la competenza delle persone che vivono con la demenza nella comunità”, che si tiene oggi e domani al Talent Garden. La Val Pellice è finita sotto gli occhi di osservatori delle diverse parti del mondo (in tutto una sessantina) che oggi hanno fatto visita al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni della Diaconia Valdese. Un centro in prima fila da anni contro l’Alzheimer, che si impegna per aiutare pazienti e famiglie a sentirsi sempre più inclusi e integrati nel tessuto sociale. I visitatori, divisi in due gruppi, hanno fatto visita alla struttura e hanno visto un video che riepilogava la storia del Rifugio e delle sue iniziative, come “Mi Rifugio al Cinema”, che hanno contribuito a integrare la struttura nel territorio.