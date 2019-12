I palloncini nel Parco San Silvestro di Chieri festeggeranno il ritorno a casa di Emma

E' stata dimessa oggi in buone condizioni dalla Neurochirurgia del Regina Margherita (diretta dalla dottoressa Paola Peretta) la bimba investita davanti all'asilo di Chieri ad ottobre. Un miracolo considerate le condizioni di partenza.

Emma torna a casa e domenica, a due mesi esatti dall’incidente, si terrà una festa al Parco San Silvestro a Chieri. Un momento per ringraziare chi è stato vicino alla famiglia e ha pregato per guarigione della piccola.



L’8 ottobre scorso, lei stava giocando con altri bimbi in un’area di pertinenza dell’asilo “La casa nel bosco” di Chieri, quando una Toyota Land Cruiser, parcheggiata in salita, ha iniziato a scendere travolgendola assieme ad altri quattro.

Due bimbi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale a Chieri e Torino, mentre Emma, le cui condizioni erano gravi, era stata trasportata al Regina Margherita con l’elisoccorso ed era stata operata per un’emorragia. Di lì è iniziato un cammino di ripresa, che finalmente la porterà fuori dall’ospedale. La famiglia ha quindi pensato a questo momento di festa, alle 11,30 di domenica, e riempirà il parco di palloncini.

Si terrà anche un piccolo rinfresco con l’invito a portare qualcosa da condividere (biscotti, patatine o succo), perché non si può sapere il numero di partecipanti.