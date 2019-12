Altro che wifi che "non prende": il Poli ha fatto il record con un collegamento a 700 chilometri

E poi c'è chi si lamenta che il proprio router wifi di casa raggiunge a fatica alcune stanze rispetto ad altre. Il Politecnico di Torino è oltre. Talmente oltre, che questa mattina ha celebrato il successo di un progetto - iniziato nel 2017 - che permette di collegare proprio in wifi due punti distanti oltre 700 chilometri. Si tratta di Carloforte (in Sardegna) e un territorio in Catalogna, nella zona di Tarragona. A poca distanza da Barcellona.

Il record è stato presentato in occasione del convegno di agrometeorologia XWC19, un contesto non casuale, visto che proprio nel mondo del meteo queste tecnologie possono trovare particolare sviluppo e applicazione. La sperimentazione ha avuto inizio nel 2017 ed è stata condotta dagli iXem Labs dell’Ateneo (diretti da Daniele Trinchero e di recente impegnati in tecnologie simili per il controllo "a distanza" della salute delle vigne), da sempre concentrati nella ricerca per il superamento del divario digitale, con l’obiettivo di costruire un sistema autonomo e alternativo alla telefonia mobile per la raccolta di dati (l’internet delle Cose), applicabile in qualsiasi luogo, anche quello più remoto, indipendentemente dalla disponibilità di energia e dalle condizioni di copertura.

“La rivoluzione digitale in corso impatta tutti i settori produttivi, soprattutto con il prossimo avvento delle piattaforme per l’Internet delle Cose. Da tempo il nostro Ateneo è attivo in questo campo, e questo record testimonia l’efficacia e l’applicabilità della nostra attività di ricerca”, ricorda proprio Trinchero, che aggiunge: “Questo esperimento ha carattere dimostrativo, con una forte connotazione radioamatoriale. Abbiamo scelto le condizioni di propagazione più favorevoli per raggiungere distanze sempre maggiori, con grande attenzione alla sostenibilità. Il record del 2007 fu ottenuto utilizzando solo materiali riciclati e obsoleti, dimostrando una via alternativa alla digitalizzazione a banda larga. Oggi sperimentiamo dispositivi compatti, di facile installazione, a bassissime emissioni, con fabbisogno energetico minimo, e quindi replicabili. Questa sarà l’Internet del futuro”.

Perché il sistema sia sostenibile e replicabile sono necessarie due caratteristiche essenziali: consumi energetici ridottissimi e collegamenti a lunga distanza. Per disporre di un campo di prova reale, le nuove tecniche di trasmissione sono quindi state implementate su alcuni dei sensori di iXemWine, il progetto del Politecnico finalizzato alla condivisione dei dati agrometeorologici raccolti nelle vigne e utilizzati per migliorare l’efficacia dei trattamenti fitosanitari.