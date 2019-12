Flash mob degli avvocati torinesi contro la riforma della prescrizione

Proteste degli avvocati torinesi contro la nuova riforma giudiziaria della prescrizione. Questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia si è svolto un flash mob delle toghe e dei Radicali, che hanno esposto numerosi cartelli per formare la frase "No al processo infinito".

La mobilitazione promossa a Torino, così come in altri capoluoghi italiani, è contro la nuova norma che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo gennaio e prevede lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio.