Domenica 15 dicembre riapre via Arsenale: il tram 4 torna al normale percorso

E’ prevista per domenica 15 dicembre la riapertura di via Arsenale, nel tratto compreso tra via Santa Teresa e corso Matteotti. Ciò consentirà la ripresa del normale percorso di linea per le linee tranviarie 4 e 15 e per le linee bus 11, 58, 58b, 92 e Night Buster S4 Azzurra, deviate in centro città da fine estate per i lavori di rifacimento della sede binari tranviaria e per interventi di Smat ed Italgas.