80 mila luci di Natale pericolose sequestrate a San Secondo di Pinerolo

Luci e decorazioni natalizie non sicure sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in due magazzini in San Secondo di Pinerolo, di proprietà due imprenditori cinesi che sono stati denunciati. L’accusa per entrambi è di frode in commercio e contraffazione delle certificazioni di conformità.

Le Fiamme gialle hanno sequestrato 80 mila luminarie pericolose, che non rispettavano la normativa che disciplina la produzione e l’importazione di prodotti elettrici a “bassa tensione”. Il materiale esaminato, importato direttamente dalla Cina, era privo delle schede tecniche a garanzia di qualità dei prodotti traendo così in inganno gli ignari consumatori sulla sicurezza una volta collegati alla rete energetica.