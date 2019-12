"Sono caduta in bagno", ma era il figlio che la picchiava da anni: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Cesana Torinese hanno arrestato un 45enne, residente in paese, per maltrattamenti in famiglia.

L’attività degli uomini dell’Arma nasce alcuni giorni fa quando, durante il mercato settimanale del paese, avevano notato un’anziana signora 85enne con alcuni lividi sul volto. “Sono caduta in bagno” aveva riferito ai militari che l’avevano avvicinata per chiedere chiarimenti di quelle strane lesioni.

In realtà i segni erano il frutto delle botte del figlio convivente, con problemi di alcolismo, già arrestato nel 2013 per maltrattamenti simili. I Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti ed hanno richiesto ai vicini di casa di prestare attenzione a qualsiasi rumore proveniente dall’abitazione e di chiamare immediatamente il 112 nel caso sentissero urla o grida da parte della donna.

Proprio nella giornata di ieri, dopo la segnalazione di un vicino di casa che aveva sentito delle grida di aiuto dell’anziana, gli uomini dell’Arma sono intervenuti direttamente all’interno dell’abitazione verificando che l’uomo poco prima, in stato di ubriachezza e per futili motivi, nel rientrare a casa aveva più volte inveito contro il genitore, oltre a sputarle addosso e schiaffeggiarla procurandole lievi ecchimosi alla faccia. Alla vista dei militari la donna è riuscita finalmente a dire tutta la verità e confessare che anche quei vecchi lividi erano frutto delle violenze del proprio figlio. “Questa situazione di maltrattamenti va avanti da parecchi anni. Vi ho raccontato che ero caduta in bagno perché mio figlio senza di me non avrebbe avuto nessun sostentamento. Adesso preferisco dire la verità in quanto temo per la mia incolumità e spero che lui possa ricevere le cure necessarie per guarire dall’alcolismo”.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed ora si trova nel carcere di Torino.