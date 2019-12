A Moncalieri un mercato natalizio con prodotti di agricoltura sociale

Dopo il successo dello sbarco del villaggio agricolo, che nel secondo fine settimana di novembre ha convogliato nel Castello Reale 15 mila persone, Coldiretti torna a Moncalieri organizzando un mercato con le aziende che praticano agricoltura sociale e prodotti di cibo civile.

L’appuntamento è per oggi, domenica 8 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 9 alle 18. Nella piazza centrale di Moncalieri, quella di palazzo municipale, manufatti realizzati dalle rete di cooperative sociali e dalle associazioni che collaborano con le aziende agricole che producono cibo civile saranno a disposizione dei visitatori.

Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, ha dichiarato: «Nell’agricoltura c’è una predisposizione naturale per la valorizzazione degli individui di tutte le età. La relazione e la prossimità sono valori antichi, sempre presenti nel mondo contadino, così come la solidarietà, il mutuo aiuto, la cura e l’assistenza. Per questo le pratiche di agricoltura sociale offrono un contributo rilevante allo sviluppo del territorio e delle comunità rurali, ma anche al benessere delle persone. Si produce cibo civile quando la coltivazione di piante e l’allevamento degli animali co-produce valori economici e sociali aumentando il benessere dei singoli e delle comunità».

L’agricoltura sociale vede protagoniste le aziende agricole che coniugano le funzioni produttive con lo svolgimento di inserimenti lavorativi per persone a bassa contrattualità, percorsi di capacitazione, riabilitazione e servizi alla popolazione. Nell’ambito della multifunzionalità sono molti gli agricoltori di Coldiretti che si occupano di agricoltura sociale.

L’iniziativa, all’insegna del regalo etico - che vedrà presenti in piazza trenta di aziende agricole che praticano agricoltura sociale - si inserisce nel progetto “Moncalieri, aspettando il Natale 2019” che prevede mercati con i produttori di Campagna Amica anche il 15 dicembre e il 22 dicembre.

Nelle domeniche di dicembre monumenti storici e piazze di Moncalieri avranno una veste natalizia.