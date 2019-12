Migliora il servizio di trasporto dei ragazzi disabili a scuola

In sala Rossa si è discusso sul Servizio trasporto disabili. Le comunicazioni erano state richieste dal consigliere Silvio Magliano (gruppo Moderati) per verificare come procede il servizio.

L’assessora Istruzione Antonietta Di Martino ha illustrato la situazione: il servizio di trasporto disabili dal mese di settembre è svolto con una nuova modalità e non c’è solo la ditta Tundo che svolge il trasporto mentre la gestione del servizio e il personale per l’accompagnamento sono sostenuti da altri soggetti. Ciò per migliorare la qualità.

Da settembre ci sono stati 390 percorsi per 2 volte al giorno e i disservizi sono a un livello fisiologico (da settembre sono sessanta e tutti per ritardo, e 31 legati al ritardo di un ragazzo, al traffico…). Sarà sperimentata una app che servirà soprattutto per conoscere i ritardi, gli orari di discesa dei propri figli e news. Gli stessi genitori hanno percepito l’inversione di tendenza. E anche i dipendenti sono pagati regolarmente.

Silvio Magliano (Moderati): Vorrei che l’Osservatorio (che verifica la regolarità del servizio fosse audito in Commissione). Inoltre chiedo all’Amministrazione se è informata dei debiti della società Tundo con i dipendenti e con fornitori.

Chiara Foglietta (Pd): I disservizi, anche se minori rispetto al passato, continuano ad esserci così come i ritardi dei pagamenti ai dipendenti. Il servizio non è ancora ottimale.

Francesco Tresso (Lista civica per Torino): Anche se la situazione degli anni scorsi è stata pessima non hanno prodotto un bando efficace per il servizio. Dal gestore non arrivano segnalazioni e chiedo di audirlo in commissione.

Giovanna Buccolo (Movimento5Stelle): Ringrazio l’assessora Di Martino per la chiarezza della relazione. La situazione è migliorata rispetto agli anni scorsi e il servizio si svolge in modo regolare e i disservizi sono minimi. Anch’io chiedo un approfondimento in Commissione.