Tamponamento in corso Tassoni tra due tram: 11 feriti e problemi al traffico delle auto

Incidente insolito in corso Tassoni, all'altezza di piazza Bernini, dove per motivi ancora da ricostruire sono arrivati all'impatto due tram che procedevano in direzione dell'ospedale Maria Vittoria. Un tamponamento vero e proprio, che oltre a causare contusioni per undici persone (un conducente e dieci passeggeri, nessuno gravemente) ha anche creato non pochi problemi al traffico.

A soccorrere i due tram (un 16 e un 9, per l'esattezza) sono stati i carabinieri e numerosi mezzi del 118. Quattro ambulanze di base e una medicalizzata. La situazione appare sotto controllo, visto che tutte le persone coinvolte sarebbero state valutate come codice verde, mentre il normale flusso dei mezzi privati stenta a riprendere il suo ciclo normale.