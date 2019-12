Anffas Torino: un convegno per celebrare 60 anni a sostegno dei più deboli

Le tematiche della capacity e dell’autodeterminazione - centrali nell’evoluzione e nel miglioramento delle condizioni di vita delle Persone con disabilità e nella percezione che ne hanno la società e la politica - saranno al centro del congresso intitolato “Anffas Torino: 1959-2019, oggi come ieri pronti al futuro”.

L’evento sarà uno snodo tra il percorso compiuto da Anffas Torino in 60 anni di attività concreta a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie e i prossimi anni di impegno nella definizione e nell’esercizio di nuovi diritti e tutele, in un contesto sociale e normativo in costante evoluzione, nel quale progetti personalizzati e vita indipendente sono centrali.