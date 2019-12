Nichelino, firmato il rinnovo del protocollo per la ''Rete Dislessia e Accessibilità"

Questa mattina è stato firmato dal sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, dai dirigenti delle scuole cittadine, dall'Associazione Italiana Dislessia, dall'Asl TO5 e dal Cisa 12, il rinnovo del protocollo, di validità triennale, per l'istituzione della "Rete Dislessia e Accessibilità".

La Rete Dislessia e Accessibilità si pone come obiettivo l'attivazione di un processo di sensibilizzazione e prevenzione del disturbo della dislessia, attraverso la collaborazione sinergica tra Enti, Istituzioni scolastiche e associazioni. Uno dei punti di riferimento della "Rete" è la biblioteca civica "G. Arpino" che dal 2010 ha allestito lo Sportello Informativo sulla Dislessia (Piddy), aperto con cadenza mensile nei locali della biblioteca.

"Oggi è un momento importante che rinnova il nostro impegno", afferma la direttrice della biblioteca “Arpino” Loredana Pilati. "Questa è una bella storia di comunità, soprattutto perché si afferma in un momento storico in cui vengono spesso diffusi messaggi di odio - aggiunge l'assessore alla cultura Michele Pansini - Ci inorgoglisce che il tavolo si riunisca in biblioteca".

"E' un aiuto importante per tanti studenti, fondamentale per il loro futuro - dice il sindaco Tolardo - La nostra biblioteca si afferma, sempre più, come biblioteca sociale, aperta ai bisogni del territorio".