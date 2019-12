Aria inquinata sopra Torino, da domani torna lo stop ai diesel Euro4: è allerta arancione fino a giovedì

Fino a oggi ci ha pensato la pioggia a tenere lontano lo spettro che lo scorso inverno aveva tormentato le notti dei torinesi. Ma ora che le nuvole si sono allontanate, ecco tornare puntuale il livello arancione della qualità dell'aria che respiriamo: da domani, sto ai diesel Euro4 dalle 8 alle 19

Per la prima volta dal 1 ottobre scorso, data in cui sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell’aria previsti dall’accordo di Bacino padano, l’asticella delle limitazioni del traffico più inquinante passa al livello arancione. Si aggiunge così alle limitazioni permanenti il blocco dei diesel euro 4 dalle ore 8 alle ore 19 tutti giorni, dal 10 al 12 dicembre (per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19).

Dal 5 dicembre, infatti, il livello delle micropolveri nell’aria di Torino ha superato il livello dei 50 microgrammi al metro cubo, mantenendosi costante sopra tale soglia.

Queste le limitazioni permanenti in vigore: autoveicoli di classe euro0 (tutte le alimentazioni: benzina, diesel, metano, gpl) sia per il trasporto persone, sia per il trasporto merci, ferme 0-24 compresi i giorni festivi per tutto l’anno; per i diesel il divieto è esteso agli euro1. I motocicli con le stesse classi emissive non possono circolare fino al 31 marzo prossimo.

I veicoli diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì con orario 8-19; il divieto è valido tutto l’anno per gli euro2, mentre gli euro 3 è limitato al 31 marzo 2020.

Giovedì prossimo il nuovo rilevamento curato da Arpa Piemonte della presenza di polveri sottili nell’aria di Torino ci dirà se il blocco arancione proseguirà o potrà essere revocato.



Lo stop però non riguarda soltanto Torino, ma si estende anche a molti Comuni confinanti: Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria.