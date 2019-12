A Torino è il giorno delle Sardine: attesa folla da record in piazza Castello

Se il consenso sui social network dovesse riversarsi anche solo in parte nelle strade, il centro stasera sarà pieno di manifestanti: su Facebook il gruppo delle Sardine torinesi conta 69.000 membri. Un mare di persone. Per quanto riguarda l’evento lanciato ufficialmente sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, le adesioni sono attualmente 10.000, con altre 19.600 persone "interessate". Numeri importanti, che lasciano presagire una serata destinata a far parlare a lungo di sé.

Stando alle ultime indiscrezioni, la serata dovrebbe aprirsi con nella maniera più tradizionale, con il canto di "Bella Ciao". Sarà Alice Uli Pronto a cantare la prima strofa, ma a labbra serrate, intonando la melodia senza mai aprire la bocca. Il pubblico si unirà al canto a partire dalla seconda strofa, e solo dopo la terza la piazza userà la voce per intonare la celebre canzone simbolo della resistenza. Il motivo di questa versione inusuale di Bella Ciao? Lanciare un segno di solidarietà a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze fisiche e psicologiche: "Tutte noi Sardine inizieremo a cantare mute, senza aprire bocca, come tutte quelle vittime di violenza che non ne hanno avuto la possibilità e, chi per loro non ce l'ha fatta, apriremo la bocca, parleremo, urleremo, per rivendicare la nostra libertà" spiegano gli organizzatori.