Notte di paura in zona San Donato: incendiate auto parcheggiate

Momenti di paura stanotte in zona San Donato, non molto distante da piazza Statuto, dove dei soggetti non ancora identificati hanno dato fuoco ad alcune automobili parcheggiate.



Secondo il racconto dei residenti, intorno a mezzanotte si sarebbero verificati almeno cinque episodi. “Abbiamo visto delle fiamme altissime avvolgere alcune auto - racconta una studentessa che vive in zona - ma non siamo riusciti a individuare gli autori”.