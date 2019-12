Assessore alla Gentilezza: nominato anche dal sindaco di Burolo

Il Sindaco di Burolo, Franco Cominetto, aderendo alla proposta dell'Associazione Cor et Amor, che coordina insieme all'Associazione Mezzopieno, la Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza, ha riconosciuto la delega alla gentilezza al consigliere comunale Nicoletta Ravetto. Si occuperà di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione dei cittadini a buone prassi e comportamenti positivi. E' il 7° Assessore alla Gentilezza nominato in Canavese (dopo Rivarolo, Salerano, Samone, Quincinetto, Bollengo, Candia; il territorio in Italia col maggior numero di Assessori alla Gentilezza), il 74° in Italia. Ad oggi il Piemonte è la seconda Regione col maggior numero di Assessori alla Gentilezza, ben 12, davanti la Lombardia con 14.