Approvato dal Consiglio regionale il bilancio consolidato 2018

Il Consiglio regionale ha varato il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l’anno 2018. Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi, tranne il M5S che non ha partecipato al voto.

Il conto economico,a fronte di componenti positivi per circa 11,39 miliardi di euro, evidenzia un risultato della gestione operativa di circa 155 milioni di euro.

Nella relazione di maggioranza Andrea Cane (Lega) ha ricordato come la redazione del bilancio consolidato, che integra il bilancio della Regione con i bilanci degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate, si inserisca “nel percorso di un’ampia riforma normativa relativa al consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica. Rispetto al bilancio consolidato 2017, l’aspetto più rilevante è che entrano a far parte del consolidato 2018 le Agenzie territoriali per la casa (Atc) e l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Edisu Piemonte).

Maurizio Marello (Pd), relatore di minoranza ha sottolineato l’importanza del bilancio consolidato “per avere un quadro reale della situazione dell’ente, sia sul piano patrimoniale che sul conto economico”.

Sarah Disabato (M5S) ha precisato quelle che considera criticità di questo bilancio consolidato: l’approvazione oltre la scadenza e la lentezza del procedimento: “Occorre maggiore precisione nel rispetto dei tempi e snellezza nelle procedure, attraverso il ricorso alla delibera piuttosto che alla legge”,

Rilievi che l’assessore al bilancio Andrea Tronzano ha considerato “opportuni. Li terremo in considerazione”.