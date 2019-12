Il day after delle Sardine a Torino: "Non ci trasformeremo in partito, ma condizioneremo la politica" [VIDEO]

Cosa accadrà ora? Le sardine, forti del consenso popolari, diventeranno un partito o come in un mare immenso si spargeranno e divideranno nelle tante correnti presenti nella politica italiana? A spazzare ogni dubbio è Paolo Ranzani, leader delle sardine torinesi: "Ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati, ma in accordo con le altre città abbiamo deciso che non avrebbe senso. Non ci conosciamo, siamo distanti seppur uniti dallo stesso obiettivo". Nessuna volontà di entrare direttamente nelle dinamiche di partito dunque, ma rimane la volontà di condizionare in qualche modo la politica torinese e non solo: "Non ci sarà un partito, per quanto ci riguarda non c'è quell'intenzione. Credo però ci sarà un'aggregazione di persone e pensieri in grado di condizionare la politica". Una contaminazione dunque.