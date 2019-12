Poliziotto libero dal servizio nota cessione di droga e fa arrestare il pusher

Stava camminando sotto casa attorno alle 23.30 quando ha notato un soggetto, straniero, che veniva affiancato da un’auto su via Pozza Strada.

Dopo un breve scambio di battute col conducente dell’auto, l’uomo è salito a bordo. Il poliziotto vedeva chiaramente il cittadino straniero estrarre qualcosa dal cavo orale e consegnarlo a chi guidava. Memorizzato modello e numero di targa informava immediatamente il 112 NUE, saliva a bordo della propria auto e si metteva alla ricerca del veicolo. Nel frattempo, il presunto pusher entrava in un pub di Via Sant’Ambrogio.

All’arrivo del personale della Squadra Volante, gli agenti facevano irruzione all’interno del pub. Immediatamente, il cittadino straniero torceva il collo deglutendo qualcosa. L’uomo, di nazionalità senegalese, 35 anni, risulta gravato da recenti precedenti specifici, tanto da essere stato colpito nel mese di maggio da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi sostituita dalla misura, ancora in atto, dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Nelle sue tasche, oltre 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. E’ stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.