Rubavano Panda e 500 Abarth in 19 secondi: 3 arresti e 11 denunce nel Torinese

Erano capaci di rubare un auto, Fiat Panda e 500 Abarth, in soli 19 secondi ripetendosi fra loro che "un furto al giorno leva il medico di turno" e che "un furto è meglio che sniffare".

I carabinieri di Cirié hanno arrestato tre soggetti pregiudicati e indagato altri 11 carrozzieri, appartenenti a un gruppo criminale specializzato in furti di auto, almeno 14 quelli accertati, e rivendita di pezzi di ricambio da piazzare nel mercato clandestino. Tutti dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli.

Un giro d'affari di 200 mila euro, con le auto che in alcuni casi venivano rivendute dopo aver sostituito la targa e aver contraffatto il numero di telaio.

Alcuni degli arrestati dovranno rispondere anche di detenzione illegale di armi da fuoco, perché trovati in possesso di armi da sparo provento di furto e di centinaia di munizioni. Nell'ambito della stessa ooerazione sono stati sequestrati anche oltre 700 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, mentre nel corso di una perquisizione in una carrozzeria a Torino, i carabinieri hanno sequestrato 15 mila euro in contanti e numerose centraline, che nel mercato nero possono valere 400-500 euro.