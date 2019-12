Da Nashville, Devin Williams in concerto alla Gospel House di Venaria

Un esempio di talento naturale, una musica piena di energia quella che Devin Williams ha messo al servizio del messaggio Gospel. Uno stile particolarmente gradito ai giovani ma che non dispiace neanche ai loro genitori: Il rocker statunitense naturalizzato italiano - nonostante la sua base artistica sia sempre nella capitale del Tennessee - è in scena venerdì 13 dicembre alle 21, alla Gospel House di via Druento 274 a Venaria, di fronte ai campi di allenamento bianconeri della Continassa.

Apriranno lo spettacolo performance di alto livello: la voce ammaliante di Patti Franklin & Friends e la forza coinvolgente di Anno Domini Gospel Choir (ospiti recentemente a “Che tempo che fa”, la trasmissione di Fabio Fazio su Rai 2). "La mia musica non è solo musica cristiana o rock – spiega Devin -, ma è musica per chiunque senta bisogno di amore, per chi è in battaglia con il proprio ego ed ha bisogno di una vita guidata dallo Spirito.

Questa musica può connettersi con il cuore di tutti”. VeNew274 è il format di musica gospel contemporanea che propone un venerdì al mese eventi musicali che culmineranno, a gennaio, nella seconda edizione del Festival italiano della musica gospel contemporanea.

La capienza del teatro è di 300 posti, l’ingresso “up to you”(a offerta libera). L’apertura dei cancelli è alle 20 con possibilità di usufruire del servizio bar con snack caldi.Prenotazioni sulla pagina Facebook (VeNew 274 - Devin Williams (USA) - Patti Franklin, Anno Domini)o via whatsapp al numero3518270144.