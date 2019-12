Greta, Marrone (FdI): "Con il nostro ordine del giorno sì a stato di emergenza climatica e ambientale''

“Abbiamo annunciato oggi il nostro ordine del giorno presentato in Consiglio Regionale del Piemonte per dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale perché non siamo rinchiusi nel palazzo, ma siamo anzi attenti ai messaggi che arrivano dalle piazze, soprattutto se riguardano la sensibilità per l’ambiente: come destra giovanile ci battevamo in Italia contro gli OGM già da prima che Greta nascesse”, annuncia Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

L'esponente politico spiega: "A differenza della sinistra, però, abbiamo inserito nel nostro odg impegni concreti su cui la Giunta Cirio sta già dimostrando attiva attenzione, a partire dai fondi europei indirizzati a esperienze di economia circolare e ammodernamento edilizio di risparmio energetico, dai piani di rilancio industriale delle aree di crisi ispirati alla mobilità elettrica, dalla ripresa immediata dei lavori alla linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Lione per trasferire i trasporti commerciali dalla gomma alla rotaia''.

''A proposito, oggi in piazza sul palco proveniente dalla Valsusa, ci aspettiamo da Greta un convinto endorsement alla TAV per ridurre le emissioni dei TIR che ingolfano le nostre autostrade e tangenziali, così come la invitiamo a manifestare, dopo Torino, anche a Pechino contro lo smog o a Ryiad contro gli idrocarburi, perché è sbagliato protestare solo in Occidente dove i potenti gareggiano per stringerle la mano".