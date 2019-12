Riccardo Molinari (Lega) a Torino per il No Tax Day: "Questo governo terrorizza cittadini"

"La legge di Bilancio conterrà solo nuove tasse, a dimostrazione che questo è un governo che terrorizza i cittadini, che fa cassa anche sui pensionati e sui possesori di partita Iva". Non usa mezzi termini il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, che stamattina, nel piazzale antistante il Centro congressi di piazzale Valdo Fusi, a Torino, ha partecipato al No Tax Day.

"Mancano quindici giorni dalla fine dell'anno e il governo non ha ancora presentato la sua legge di bilancio - aggiunge Molinari - questo significa che il Parlamento permetterà non avrà tempo di discuterne". Molinari ha poi commentato gli ultimi sviluppi sulla vicenda del Banco popolare di Bari.

"Una storia che dà il metro del caos che regna a Palazzo Chigi e fa capire in che mani siamo. Si va a discutere dmuna tassa come quella sullo zucchero che dovrebbe cubare circa mezzo miliardo e poi non troviamo un miliardo per salvare una banca perchè la maggioranza è divisa e non riesce neppure a riunirsi per il Consiglio dei ministri. Lunedí apre la borsa e se per allora non trovano una soluzione, altro che plastic tax e sugar tax, avremo un problema ben piú grande".