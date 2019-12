Tanta paura nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, a Ivrea, durante una partita di rugby.

Poco prima delle ore 15, a seguito di un scontro fra due giocatori, un ragazzo di 23 anni si è sentito male. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato portato in codice rosso al Cto di Torino con un elicottero del 118.

Per lui un fortissimo trauma cranico, il giovane è in condizioni serie, ma non è stato intubato e non corre pericolo di vita.