Notte di interventi per i Vigili del Fuoco nella provincia di Torino

Notte ricca di interventi, quella appena trascorsa, per i Vigili del Fuoco. Una ventina in totale, tra Torino e provincia, le azioni portate a termine, per fortuna nessuna con conseguenze gravi o a seguito di grossi incidenti.

A San Secondo di Pinerolo si è verificato uno scontro che ha coinvolto due vetture, i pompieri sono intervenuti per estrarre i conducenti dalle lamiere, prima che i sanitari del 118, arrivati sul posto, portassero le prime cure, ma le condizioni dei feriti non erano gravi. Tanto spavento nell’area di sosta di Brandizzo, sull’autostrada A4 per Milano, per un mezzo pesante che ha preso fuoco per ragioni ancora da chiarire: il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato conseguenze peggiori.

Attorno alla mezzanotte, invece, un principio di incendio ha riguardato il tetto di una abitazione a Mathi, qui l’arrivo dei volontari locali, di quelli di Nole e di una squadra dalla centrale di Torino ha permesso di domare rapidamente le fiamme. Vigili del Fuoco in azione, oltre che per interventi di routine o di apertura porte, anche sotto la Mole, dove va segnalato l’incendio di due vetture in via Bognanco all’angolo con via Pesaro.

Ancora da chiarire le ragioni che hanno portato al rogo delle auto, non vi sono stati comunque feriti o persone coinvolte.