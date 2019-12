“On Off”, la solitudine social stasera al Teatro Dravelli di Moncalieri

Oggi, domenica 15 dicembre, alle ore 19 andrà in scena al Teatro Dravelli di Moncalieri l’ultimo appuntamento del 2019 della rassegna Fermata Bengasi con “On Off”.

Lo spettacolo scritto e interpretato da Virginia Ruth Cerqua, con la consulenza artistica di Alessandra Simone e Florian Lasne, racconta un dramma contemporaneo, figlio dei social network. La storia è quella di Nina, un’adolescente in isolamento volontario nella sua camera da letto, dove trascorre tutte le sue notti e tutti i suoi giorni nella totale solitudine, perpetuando un gioco che le serve a nutrire il desiderio di relazioni umane che in lei sopravvive, ma che può sopportare solo lontano dai corpi fisici.

Quello raccontato è un fenomeno, principalmente giovanile, che ha il nome di “Hikikomori”, termine nato in Giappone che indica quei ragazzi che, come Nina, la protagonista di “On Off”, hanno scelto un isolamento sociale completo, rotto solo in apparenza dalle connessioni con i social network. La ricerca drammaturgica, sostenuta da interviste a genitori di ragazzi Hikikomori, e dallo studio scientifico sul fenomeno, realizza un testo di natura fortemente poetica e frammentaria, che fa dell’immagine il suo elemento fondamentale, così da farsi espressione del mondo interiore delle giovani generazioni.

“L’idea di scrivere On Off” racconta Virginia Ruth Cerqua “nasce dall’esigenza di parlare della solitudine nel mondo contemporaneo: dalla pesante incidenza dei social, al loro essere profondamente illusori, dalla trasfigurazione delle immagini condivise, alla paura del confronto con gli altri, dal bisogno di esprimersi ad ogni costo, all’impossibilità di approfondimento su molti contenuti”.

Lo spettacolo, che ha debuttato quest’anno, si caratterizza per la sua costante evoluzione ad ogni replica, frutto del lavoro di raffinamento dell’attrice-autrice, supportata da Alessandra Simone, e verrà presentato al Dravelli nella sua versione integrale.

La seconda edizione della rassegna teatrale 2019/2020 “Fermata Bengasi – Una piazza italiana” del Teatro Dravelli di Moncalieri, è organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con la Fondazione Dravelli e il patrocinio della Città di Moncalieri.