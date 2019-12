Allarme bomba in una siepe a Settimo Torinese: intervengono gli artificieri, ma è un falso [VIDEO]

L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno segnalato che in via Cena, all'interno di una siepe nei pressi di un parcheggio all'angolo con via Cuneo, c'era un oggetto che poteva sembrare un ordigno. Ecco che, in questi minuti, a Settimo Torinese sono in azione gli artificieri del comando provinciale di Torino, per verificare di cosa si tratta e, nel caso, mettere in sicurezza la zona.

L'ordigno (in foto) sembrerebbe presentare un timer. Il protocollo di sicurezza impone uso del cannoncino a distanza prima di avvicinarsi al manufatto. Due cani antiesplosivi del nucleo carabinieri cinofili stanno effettuando le dovute bonifiche dell'intera area, che al momento è interdetta al passaggio grazie all'azione dei carabinieri della tenenza locale.

Dopo le prime analisi degli artificieri, sarebbe risultato tutto negativo. Tra poco verrà dunque effettuata una bonifica. La bomba infatti sembrerebbe finta anche se fatta bene. I carabinieri informeranno l'Autorità Giudiziaria competente per l'ipotesi di procurato allarme.