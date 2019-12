Furti e tentati furti, 7 persone arrestate dai carabinieri in provincia di Torino (VIDEO)

I carabinieri di Torino, nell’ambito dei servizi di controlli del territorio, rafforzati e intensificati in questo periodo dell’anno, hanno arrestato 7 persone responsabili, a vario titolo, di furto e tentato furto. Il piano vede il rafforzamento della presenza dei militari che sono impegnati sul territorio per garantire la sicurezza di turisti e residenti.

Aurora – Furto in 3 minuti, arrestata coppia di ladri

Hanno sfondato la porta d’ingresso per rubare oro e preziosi vari. Un furto durato tre minuti e ripreso dalle telecamere installate dal proprietario nell’appartamento che si è accorto del furto in diretta sul suo smartphone. La vittima ha chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di arrestare un ragazzo e una ragazza di 18 anni, domiciliati a Torino nel campo nomadi di strada dell’aeroporto, per furto. È accaduto in un condominio piazza Chironi.

I carabinieri sono riusciti a bloccare la coppia all’interno del condominio con in tasca la refurtiva e due cacciaviti utilizzati per aprire la porta. L’intera refurtiva, 6 fermacravatte e una telecamera, è stata recuperata. La coppia è sospetta di aver messo a segno altri furti.

Aurora

Un disoccupato italiano di 36 anni, residente a Rivoli, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per furto di 4 copricerchi dalle ruote di un’autovettura parcheggiata in Via Oropa. La pattuglia ha visto il ladro e lo ha bloccato.

Le Gru – Grugliasco

Ha rubato 800 euro di capi d’abbigliamento da Zara, ma è stato fermato da un addetto alla sicurezza e consegnato ai carabinieri. Un marocchino di 20 anni, residente a Torino, è stato arrestato per furto e collocato ai domiciliari.

Discoteca “Club 84” – Parco del Valentino

Ha rubato una collana a un ragazzo ma è stato visto da altri clienti della discoteca che hanno avvisato La sicurezza del locale. È stato chiesto l’intervento dei carabinieri della Stazione San Salvario che hanno fermato il ladro e recuperato la collana. Si tratta di un italiano di 24 anni, residente a Torino, che è stato arrestato per furto.

Via Carlo Noè a Torino – Chiuso laboratorio clandestino di abbigliamento

Collegato alla rete pubblica con un impianto fai da te e vendeva e confezionava capi d’abbigliamento falsificati delle migliori marche.

Sequestrati centinaia di loghi ed etichette che venivano applicate su giubbotti borse e altri indumenti ( Colmar, Stone Island, Moncler). Un cittadino della Guinea di 21 anni, venditore ambulante, residente a Torino, è stato arrestato per furto di energia elettrica e denunciato per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di brevetti, modelli e disegni e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. Nello stesso condominio, i carabinieri hanno accertato un latro allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica e hanno denunciato tre marocchini che vivevano in un appartamento.

Pino

Ha rotto il vetro della finestra ed è entrato in una casa per rubare un decespugliatore e una pompa ad immersione, senza riuscire nell’intento, per il tempestivo intervento dei carabinieri avvisati dal proprietario. Un italiano di 23 anni, domiciliato a Pino Torinese, è stato arrestato per tentato furto e collocato ai domiciliari.