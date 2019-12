Gli eventi in programma a Coazze fino a Santo Stefano

Sabato 21 dicembre

Mercatino di Natale

Sabato 21 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso il salone dell’Oratorio in Piazza della Vittoria, continua il Mercatino di Natale a cura della Pro Loco Coazze. Tante idee per regali e pensierini, cassetta di Babbo Natale per imbucare le letterine dei più piccoli, trucca bimbi e animazione a cura dell’associazione Fuori di Clown.

Per info: Ufficio Turistico 011/9349681, turismo@comune.coazze.to.it

Pro Loco Coazze 327/3909748

Serata danzante

Sabato 21 dicembre, ore 21:00, serata danzante al Palafeste di Coazze (Via Matteotti 4, Parco Comunale) con il duo SERENA & MATTEO.

Ingresso € 6

Per info e prenotazione tavoli: 347/2941993, 327/3909748

Domenica 22 dicembre

Mercatino di Natale

Domenica 22 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00, presso il salone dell’Oratorio in Piazza della Vittoria, continua il Mercatino di Natale a cura della Pro Loco Coazze. Tante idee per regali e pensierini, cassetta di Babbo Natale per imbucare le letterine dei più piccoli, trucca bimbi e animazione a cura dell’associazione Fuori di Clown.

Durante la giornata, distribuzione di vin brulè a cura dell’Associazione A.I.B. Coazze.

Dalle 14:00, giri in slitta con i cavalli del centro ippico Wild Horse.



Martedì 24 dicembre

Sfilata del Presepe Vivente e Santa Messa di Natale

Martedì 24 dicembre, dalle 22:30, ritrovo in Piazza Gramsci per la tradizionale sfilata del Presepe Vivente per raggiungere la Chiesa di Santa Maria del Pino, dove verrà celebrata la Santa Messa di Natale.

A seguire, distribuzione di cioccolata calda, panettone e pandoro, a cura della Pro Loco Coazze.



Giovedì 26 dicembre

Concerto di Santo Stefano

Giovedì 26 dicembre, ore 21:00, presso la Chiesa di Santa Maria del Pino, tradizionale concerto di Santo Stefano a cura della Banda Filarmonica Coazzese.

Ingresso Gratuito.