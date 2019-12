Il caso Seymandi spacca la maggioranza di Appendino: “Per il M5S una sconfitta, abbiamo perso tutti”

Il caso Seymandi scuote Palazzo Civico.

La notte sembra non aver rasserenato gli animi all’interno di una maggioranza che ieri, in consiglio comunale, si era “spaccata” in un fuoco amico incrociato sulla statista dell’assessore Unia, Cristina Seymandi, rea secondo il consigliere Russi di bypassare le procedure standard per iniziative organizzate dal "suo" tavolo di progettazione civica.



Questa mattina a prendere le difese del consigliere del M5S Andrea Russi, è stato il presidente del consiglio comunale, Francesco Sicari. Sul suo profilo Facebook, Sicari si è lasciato andare a un'analisi amara: “La giornata di ieri è stata politicamente parlando una sconfitta. Il "mio" moVimento era quello del fiato sul collo, quello che doveva studiare, quello che doveva entrare nel merito dei provvedimenti, quello che le idee giuste non sono nè di destra nè di sinistra, quello che doveva mettere al centro le idee e non le persone, quello che doveva dare una spolverata a istituzione impolverate con politici divenuti ormai parte della tappezzeria". Sicari riconosce in Russi questa sana voglia di fare politica e per questo motivo gli esprime solidarietà e supporto.



Una posizione diametralmente opposta a quella tenuta da un altro consigliere della maggioranza pentastellata, Antonio Fornari: "Hai detto bene, é stata una sconfitta per tutti. Eravamo il MoVimento al servizio dei cittadini e ieri invece abbiamo usato la Sala Rossa per umiliare pubblicamente una persona. Abbiamo perso tutti" è la considerazione del consigliere che, di fatto, ha espresso solidarietà alla Seymandi, statista che durante la discussione in Sala Rossa non ha avuto modo di difendersi.



Apriti cielo: le parole di Fornari trovano l'immediata reazione di Sicari, che bolla il commento del collega con parole durissime: "Ma tu la decenza di non parlare sempre la troverai prima o poi?". La polemica scorre sui social, evidenziando una spaccatura interna piuttosto evidente.

Sulla questione è intervenuta anche Maura Paoli. ”Il Tavolo di Progettazione Civica è il male assoluto? No, non lo è. Negli ultimi mesi la questione del Tavolo è diventata ancora più sentita, abbiamo, per questo motivo, chiesto più volte una maggioranza sul tema alla presenza della Sindaca, che però non ha mai voluto affrontare la questione. Ed io non posso che ringraziare il mio collega Andrea Russi che ieri ha avuto il coraggio di descrivere una situazione surreale per quella che era”, ha poi concluso la consigliera pentastellata.

Molto critica anche Daniela Albano, che già in altre circostanze aveva espresso dubbi sulle scelte prese dalla maggioranza: “Le parole usate ieri da collega Andrea Russi per esprimere perplessità sulle modalità operative del tavolo di progettazione civica sono anche le mie parole. Purtroppo segnalavamo da tempo queste criticità come gruppo consiliare agli assessori competenti ma non siamo stai ascoltati”.

Da Cristina Seymandi, almeno per il momento, nessuna reazione, ma gli equilibri all'interno della maggioranza sono minati da un altro caso spinoso e dibattuto. Soprattutto su Facebook.