Alpignano, concerto di Natale con il quartetto del Teatro Regio di Torino

L'Amministrazione Comunale di Alpignano ripropone ai cittadini il tradizionale concerto di Natale con gli artisti del Teatro Regio di Torino domenica 22 dicembre 2019 alle ore 21 presso il Salone Ex Opificio Cruto via Matteotti 2.

Il programma prevede Franz Joseph Haydn: Quartetto per archi n. 1 in sol maggiore op. 76). Aleksandr Borodin: Quartetto per archi n. 2 in re maggiore. L’ingresso è libero.