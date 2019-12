Natale speciale per Anpas Ivrea Soccorso, una sedia portantina elettrica donata dal Club Papillon

Una sedia portantina a movimentazione elettrica nuova di zecca. Natale ha portato un regalo utilissimo alla Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso, l’associazione di volontari che presta la propria opera per assistere la popolazione con servizi di emergenza e di trasporto in ambulanza.

La nuova sedia portantina, che è stata donata dal Club Papillon di Ivrea e del Canavese, rappresenta un presidio indispensabile per trasportare i pazienti in situazioni di particolare difficoltà nella movimentazione.

L’apertura del dono è avvenuta durante la serata di scambio di auguri dell’Associazione Ivrea Soccorso. È stata anche l’occasione per la giovane presidente Vittoria Brunasso per tracciare un primo bilancio del 2019: un anno particolarmente intenso sia sul fronte dei trasporti in ambulanza che sul piano della formazione e della diffusione nelle scuole della cultura del primo soccorso.

«Siamo tutti impegnati a far sì che la nostra associazione sia sempre più un punto di riferimento affidabile nell’aiuto alla popolazione eporediese - ha affermato la presidente Brunasso, insediata da pochi mesi - e donazioni come quella del Club Papillon, che ringrazio ancora di cuore, non solo aiutano Ivrea soccorso in modo determinante ad assolvere questo compito, ma fortificano noi tutti nel continuare a credere nei valori della solidarietà e dell’altruismo».

Ivrea Soccorso è un'associazione di volontariato nata nel 1982. Opera in Canavese nel campo del soccorso e del trasporti di tipo socio sanitario. A oggi coinvolge oltre cento volontari grazie ai quali ogni anno effettua più di 4mila servizi. Si tratta di trasporti di emergenza 118, servizi ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite e terapie e interventi di protezione civile con una percorrenza di 149mila chilometri.