Torino, condannato l’ex comandante della stazione San Salvario dei carabinieri

Due anni e cinque mesi di reclusione. E’ questa la pena che dovrà scontare Filippo Cardillo, ex comandante della stazione di San Salvario dei carabinieri. La sentenza è arrivata oggi a Torino.

Durante il processo sono stati trattati presunti episodi di falso ideologico in atto pubblico, truffa, distruzione dei documenti e abuso di ufficio. “Cardillo è stato assolto o perché il fatto non sussiste o per avvenuta prescrizione per quanto riguarda alcuni capi d’accusa” spiega il legale dell’ex comandante. L'avvocato ha anche ribadito la volontà di procedere con l'appello. "E' un procedimento un po' particolare, penso sia sia voluto colpire la persona. Credo che nell'appello il verdetto cambierà".

I pm Gabetta e Pelosi avevano chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione a seguito delle indagini iniziate nel 2017 per alcune condotte illecite.