L'Ufficio Minori Stranieri si rinnova grazie alla piccola Clara

Una nuova arrivata regalerà un sorriso a tante bambine e bambini in difficoltà: in occasione della nascita della figlia Clara, infatti, l'architetto Ermanno Torre e la moglie Elena hanno deciso di contribuire al rifacimento di due sale dell'Ufficio Minori Stranieri della Città di Torino di Corso Regina Margherita 137.

L'idea è nata dall'impegno del papà come tutore volontario: “Seguendo personalmente due minori stranieri non accompagnati - spiega - abbiamo pensato che questo potesse essere il regalo migliore di Clara a chi arriva a Torino senza protezione. Per quanto riguarda i lavori, il Comune ha ritinteggiato i muri, mentre io ho curato personalmente il progetto comprando e montando i mobili attraverso una donazione”.