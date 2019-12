"Alcohol and Drugs", controlli stradali della polizia: fermati 197 automobilisti

Come preannunciato, dal 9 al 15 dicembre la Polizia di Stato ha preso parte alla campagna europea congiunta denominata “Alcohol and Drugs”.

I controlli mirati di 197 conducenti, svolti con l’impiego dell’”Etilometro” e del “Drogometro”, hanno permesso di contestare 20 illeciti per guida in stato di ebrezza e 3 per guida alterata per l’uso di sostanze stupefacenti.