Bionic People, cultura di inclusione e disabilità: presentate le iniziative 2020

Non arrendersi mai, neanche di fronte alle grandi difficoltà della vita. Con la consapevolezza e trasparenza donate dalla bellezza della vulnerabilità, punto di accesso fondamentale per l’apertura verso noi stessi e verso gli altri, soprattutto se in giovane età. Questa la linea comune che contraddistingue gli attuali 21 testimonial di Bionic People, associazione nata a Torino nel giugno scorso da un’idea di Alessandro Ossola – Presidente dell’Associazione - Chiara Bordi e Riccardo Cotilli.

Dopo sei mesi di vita, Bionic People tira le prime somme, mostrando attraverso i numeri quanto svolto nel 2019 e proponendo le iniziative su cui si concentrerà a partire dal prossimo anno.

“In pochi mesi siamo entrati con sempre maggiore frequenza nelle scuole italiane, incontrando nel complesso oltre 6.500 studenti – ha dichiarato Alessandro Ossola – parlando loro di sicurezza stradale, di sport, di moda, di musica: col sorriso e raccontando l’handicap in un modo nuovo, fresco, vero e motivante. Abbiamo così parlato di bellezza dell’essere umano nonostante, a causa di un trauma oppure per via di malformazioni congenite, la perfezione non sia di casa e proprio la bellezza sembri un tema lontano. Nessuna iperbole del supereroe: Bionic People annovera al suo interno eccellenze sportive paralimpiche medagliate, modelle e modelli disabili con esperienze internazionali, DJ amputati di braccio e tante altre storie, ad un primo sguardo normali, in grado di cambiare per sempre la percezione di disabilità nella testa di un bambino o di un adulto che pensa sia impossibile stare al mondo con serenità”.

Quattro i temi cardine della proposta di Bionic People per il 2020:

• Il progetto “Safety First Tour”, che ha come obiettivo portare nelle scuole il tema della sicurezza stradale, dell’importanza dei rischi che si corrono facendo scelte sbagliate alla guida, sia su noi stessi sia sugli altri.

• Il progetto “Golf Therapy”, che vede lo sport inclusivo al centro e che – attraverso la pratica del Golf – aiuta a ritrovare un contesto in cui esprimere se stessi dopo un’amputazione.

• L’espansione di Bionic People non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero: Francia e Spagna saranno i primi ambiti di crescita in Europa, con nuovi testimonial entranti e uno sguardo rivolto anche al di fuori dei confini europei.