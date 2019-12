Torino, inaugurata la sede del disability manager Lepore

Dopo la nomina dello scorso giugno, da qualche giorno il disability manager della Città di Torino Franco Lepore ha anche un ufficio dedicato e situato all'interno dell'InformaDisabile in Via Palazzo di Città 9/13.

L'inaugurazione è avvenuta mercoledì mattina alla presenza della sindaca Chiara Appendino, degli assessori Sonia Schellino, Marco Giusta e Maria Lapietra e dei direttori degli uffici. Tra i compiti principali del disability manager, da segnalare la promozione di iniziative di sensibilizzazione, la facilitazione dell'accesso ai servizi comunali e il monitoraggio delle attività amministrative rispetto ai diritti delle persone con disabilità.

“Il Comune - ha spiegato Lepore – si è preso una bella responsabilità, mettendoci la faccia: voglio che questo ufficio diventi un punto di riferimento per l'amministrazione, per le associazioni e per tutti i cittadini con disabilità o che abbiano un parente con disabilità; l'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di pari opportunità”.

Soddisfatta la sindaca Appendino: “Si tratta - ha dichiarato – di un passo importante per tutta la città: ringrazio Lepore per aver accettato la sfida, grazie a lui faremo sicuramente dei passi avanti per l'eliminazione di ogni tipo di barriera”.

Le attività verranno svolte con il coinvolgimento di diversi assessorati: “Questo – ha commentato la vice-sindaca e titolare della delega al welfare Schellino – dimostra come la disabilità non venga più considerata esclusivamente come un problema sociale ma di cittadinanza, prossimamente coinvolgeremo anche l'assessorato al commercio”.

“Il disability manager - ha aggiunto l'assessore ai diritti Giusta – ci aiuterà a valutare con occhio attento e critico le politiche per l'intera cittadinanza”, mentre l'assessore ai trasporti Maria Lapietra ha aggiunto: “Avere una persona come Lepore rappresenta un valore aggiunto”.

L'ufficio sarà aperto il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16.

Contatti: 01101121600, disabilitymanager@comune.torino.it