A Natale, Santo Stefano e 1° gennaio stop ai blocchi antismog: via libera anche agli Euro 0

Via libera a tutti i veicoli, anche gli Euro 0, in provincia di Torino durante le festività natalizia. Il 25, 26 dicembre e 1° gennaio – durante i quali bus, treni e tram sono ridotti - sono infatti sospesi i blocchi antismog previsti dal protocollo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell’aria.

Tutte le categorie di auto potranno circolare liberamente nei 24 comuni (Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) coinvolti nell’accordo,

Sempre in occasione delle festività le giornate di controllo per l’aggiornamento del semaforo https://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf saranno venerdi 27 anziché giovedi 26 dicembre e martedi 7 invece di lunedi 6 gennaio.

Info e tabelle sulle limitazioni a traffico nel territorio metropolitano sono su http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico/