Paura nella notte in centro, a fuoco alloggio in via Bogino: uomo grave in ospedale

Fiamme, fumo nero e tanta paura. Un terribile incendio si è sviluppato ieri, intorno alle 23:30, in un alloggio al secondo piano di via Bogino 3, poco distante da via Po. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, alle 23:43, con quattro squadre: i pompieri hanno spento l'incendio e soccorso un uomo, il proprietario di casa, rimasto imprigionato nell'appartamento.

Trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco, l'uomo è in gravi condizioni: ha riportato diverse ustioni su più parti del corpo e attualmente lotta tra la vita e la morte. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Intanto, con il passare delle ore, emergono ulteriori particolari: l’uomo in gravi condizioni è Paolo Novello, manager e capo maître del ristorante “Il Cambio”. Gli ultimi aggiornamenti lo segnalano in miglioramento e cosciente, ma comunque in prognosi riservata.