Bardonecchia, domenica concerto di apertura della 13° edizione di Chantar l’uvern

Domenica 29 dicembre Scena 1312, stagione di musica-teatro del Comune di Bardonecchia, ospita il concerto di apertura della tredicesima edizione di Chantar l’uvern, rassegna organizzata da Chambra d’Oc e Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, il Centro Studi Documentazione Memoria Orale di Giaglione, l’Ecomuseo Colombano Romean e il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, e che porta in scena, tra teatro, musica, canti, film e presentazioni di libri, frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale e francese.

Sul palco del Palazzo delle Feste, alle ore 21, sale l’orchestra popolare Noé Novel. Formata da più di 50 coristi e strumentisti, l’orchestra è nata nel 2014 a cura del Musée Savoisien (Chambéry - Savoie) per fare scoprire a un largo pubblico i natali popolari del XVIII sec. del borgo di Bessans (Haute-Maurienne). La direzione artistica è affidata ai Trouveur Valdotèn e in particolare all’arrangiatore e direttore Vincent Boniface. Anno dopo anno il repertorio si è aperto ad altri natali della zona francoprovenzale e occitana conosciuti nella nostra area alpina. Uno spettacolo che fa immergere il pubblico nella magia del Natale e del canto popolare, con un repertorio originale e colorato di suoni contemporanei. A dare il benvenuto, quali padroni di casa, le voci bianche di Corus in Fabula, coro giovanile della Città di Bardonecchia.