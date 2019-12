Una bambina di otto anni è stata aggredita da un cane, a Claviere, verso le ore 22 di ieri. Il fatto è avvenuto in piazza della Chiesa.

La piccola, morsa al volto, è stata trasportata in elisoccorso dal 118 all'ospedale Regina Margherita di Torino, in codice giallo. Ha riportato problemi a un occhio, ma non è grave.