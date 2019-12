Nichelino, bruciando sterpaglie nell'orto provoca un incendio: multato di 400 euro (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, numerose chiamate giunte al numero unico delle emergenze 112 segnalavano nella zona di Largo delle Alpi a Nichelino una densa colonna di fumo che proveniva da un giardino di via Pallavicino.

Era un rogo acceso da un pensionato nel suo appezzamento per ripulirlo dal fogliame e legname vario. Il fuoco anche se circoscritto, a causa della notevole quantità di materiale accatastato risultava indomabile. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e una squadra di Vigili del Fuoco che, oltre a spegnere l'incendio, ha dovuto rastrellare l'ammasso di ceneri per mettere in sicurezza l'area.

Una volta domate le fiamme, l'uomo è stato sanzionato con una multa di 400 euro.