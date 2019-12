Appendino: "Ricandidarmi a sindaco nel 2021? Decisione da prendere dopo l'estate"

" Il tema - ha poi aggiunto - non è quello che farò io, ma le radici che mettiamo in questa città su alcuni progetti: i semi che abbiamo piantato dovranno essere portati avanti, a prescindere da chi verrà". "Per quanto riguarda la sottoscritta decideremo dopo l'estate, sarà il momento giusto per farlo" ha concluso la sindaca.

" Per quanto riguarda il 2021 io, e noi, scioglieremo i nodi dopo l'estate. Le decisioni verranno prese allora, adesso non ci sono decisioni prese ". Così la sindaca Chiara Appendino ha risposto a chi le ha chiesto se pensa di ricandidarsi come alle comunali del 2021. Parole che lasciano aperta la possibilità che Appendino voglia ripresentarsi alle prossime elezioni.

In base a quanto previsto dallo statuto del M5S, Appendino non potrebbe però ricandidarsi per il limite dei tre mandati. A lei non può essere applicata la regola del "mandato zero", che prevede come il primo non debba essere considerato se uno è stato eletto ma non ha vinto, quindi ha fatto il consigliere di minoranza. Non è escluso che a livello nazionale il M5S possa rivedere questo vincolo, permettendo a Chiara Appendino e Virginia Raggi di ricandidarsi.