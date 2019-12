Bruno Calandra nuovo responsabile della sezione di Nichelino della Lega

La Lega ha un nuovo responsabile della sezione di Nichelino: si tratta di Bruno 'Bube' Calandra, nominato dal segretario provinciale del Carroccio Alessandro Benvenuto.

L’investitura arriva in previsione delle elezioni amministrative, la cui scadenza naturale è prevista nella primavera del 2021, ma le frizioni dell’ultimo periodo all’interno del campo del centrosinistra, con Rinnovamento Democratico (la lista civica che fa riferimento all’ex primo cittadino Angelino Riggio) che si è smarcato rispetto alla coalizione guidata dal sindaco Giampiero Tolardo, non fa escludere l'ipotesi di una accelerazione che possa condurre al voto anticipato.

Il centrodestra ha già fatto sapere che si schiererà in modo compatto in vista dell’appuntamento elettorale di Nichelino, con alcune liste civiche pronte a correre al fianco di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. La scelta del Carroccio di puntare sull'esperienza del 65enne Calandra (candidato sindaco nella tornata elettorale del 2016), che ha ricevuto mandato “di condurre dialoghi e trattative per le consultazioni elettorali amministrative a Nichelino e negli altri Comuni di competenza”, avrà la possibilità di agire anche a Moncalieri. Dove la situazione appare molto fluida, in vista del voto previsto tra cinque mesi.

Qui ufficialmente il centrodestra non ha ancora scelto il nome del candidato, ma soprattutto non è stato ancora stabilito il quadro delle allenze. Che potrebbero vedere i Moderati pronti a correre da soli, ma persino disposti a sostenere un candidato alternativo a quello del centrosinistra, dopo la rottura consumatasi con il sindaco uscente Paolo Montagna.