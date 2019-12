Continua la rassegna "Montagna per tutti"

Sabato 28 dicembre ha preso il via la Rassegna “Montagna per tutti” a Cantoira (TO) con l’appuntamento “Il Borgo racconta: quattro passi tra Presepi e Tradizioni”. L’escursione del mattino ha condotto i visitatori nella particolare Frazione Lities, per una visita alla Casa Museo “Ca’ dou Rouset” e al Museo Diffuso. A seguire si è tenuto lo spettacolo “I Savoia e l'invenzione del Natale” finanziato dal GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con i fondi del Progetto Interreg-Explorlab. Domenica i visitatori hanno fatto tappa ai Presepi allestiti nelle Cappelle delle varie frazioni di Cantoira, da quella di San Pietro in Vincoli fino alla Parrocchiale. In allegato alcune foto.

Domenica 5 Gennaio 2020, secondo appuntamento della Rassegna “Montagna per tutti”. L’escursione alla Madonna degli Angeli partirà alle ore 10,30 da Ceres, piazza Europa e vi condurrà fino alla Madonna degli Angeli, situata in Frazione Ladant. Durante le varie tappe, tra cui il Campanile Vecchio, Pian Ceres e la Cappella della Peste, verrà raccontata la storia del paese e dei suoi monumenti. Il percorso, di media difficoltà, è decisamente suggestivo: attraversa alcuni prati e un fitto bosco di castagni, per raggiungere infine un pendio piuttosto ripido che porta a questa antica cappella, salendo a 1080 metri, con un dislivello complessivo di circa 300 metri. La chiesetta, che risale probabilmente all’Ottocento, è stata restaurata nei primi anni del Novecento e sfoggia una caratteristica struttura in pietra. Presso la cappella vi aspetterà una gustosa Polentata! A seguire spettacolo teatrale: ABBIAMO PERSO LA PRINCIPESSA! La principessa Maria Clotilde di Francia, sposa del re Carlo Emanuele IV, è andata dispersa mentre lei e il marito fuggivano da Torino alla volta della Sardegna. Molteplici le missioni di ricerca... Una di queste è finita tra i bosci di Ladant e da oltre duecento anni continua imperterritamente a cercare la principessa sperduta. Qualcuno avrà il coraggio di dir loro la verità? Una commedia divertente che ci riporta agli anni della fondazione della splendida Cappella della Madonna degli Angeli. Questa serie di spettacoli inseriti nella Rassegna “Montagna per tutti” sono un valore aggiunto alla Rassegna "Montagna per tutti" grazie al contributo del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con i fondi del Progetto Interreg-Explorlab. Dopo pranzo, si scenderà nuovamente verso il capoluogo con arrivo al punto di partenza previsto nel pomeriggio. La Rassegna è promossa dal Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo in collaborazione con Regione Piemonte, ATL Turismo Torino e Provincia, GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Unione Montana Alpi Graie, Unione Montana di Comuni nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Città Metropolitana, CNA Torino, CAI sezione di Lanzo, Associazione TOME FOR WE ONLUS e CPD Consulta per le persone in difficoltà.