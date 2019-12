Taizé sceglie Torino per il raduno 2020. E Nosiglia annuncia una speciale ostensione della Sindone

"In secondo luogo, ricordo come sono stati numerosi e significativi anche gli appuntamenti di preghiera di Taizé in Città, promossi dalla Pastorale Giovanile Diocesana insieme al gruppo di "Torino incontra Taizé, al quale va il mio saluto e la mia riconoscenza. L’ultimo grande incontro dell’aprile 2018 ha reso evidente quanto sia radicata, diffusa e vivace la presenza dei gruppi di preghiera legati alla Comunità di Taizé, sparsi in tutta la nostra Arcidiocesi".

"L’ospitalità delle famiglie e delle comunità, la ricchezza spirituale, culturale e artistica del nostro territorio così come la grande tradizione di solidarietà e di attenzione agli ultimi da parte della nostra gente rappresentano fin d’ora la sicura promessa per il prossimo incontro europeo di Taizé a Torino, promessa di un’esperienza intensa e sorprendente di fede e di gioia. Se, come ci invita in questi giorni frère Alois qui a Wrocław, dobbiamo essere sempre in cammino, mai sradicati!... sempre in cammino dunque! Sempre in cammino con Cristo con la Chiesa, con i giovani. E, da oggi, possiamo dire, siamo davvero in cammino con fiducia e gioia verso Taizé-Torino 2020".