A Settimo distrutto totem del centro antiviolenza: "Atto che non arresta il nostro impegno per le donne"

E' successo a Settimo, nella prima cintura di Torino. Come detto non è chiaro se si tratti di una bravata di qualche persona annoiata o di una vandalizzazione precisa, mirata a colpire una realtà che si proroga da tempo per assistere le donne vittime di violenza .

Quel che è certo è che da parte delle persone che l'associazione la compongono, non vi sarà alcun passo indietro, come annunciato da loro stessi su Facebook: "Il centro anti-violenza Uscire dal Silenzio oggi pomeriggio ha trovato uno dei totem donati alla città completamente vandalizzato. Non sappiamo se sia stato fatto di proposito, ma quello di cui siamo sicure è che questo atto incivile, non arresterà il nostro impegno verso le donne".